2024-07-18 14:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس،عن الانتهاء من إعداد قوائم رواتب شهر تموز/ يوليو وسيتم إرسالها إلى بغداد.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تدقيق قائمة رواتب الموظفين كافة لشهر تموز/يوليو الجاري تم الانتهاء منه وهو جاهز إلكترونياً وإذا لم ترد مشاكل فنية، فسيتمالانتهاء من النسخة المطبوعة وإرسالها إلى بغداد اليوم".

وكانتالحكومة الاتحادية قد أرسلت رواتب القوات الأمنية في إقليم كوردستان أمس الأول الثلاثاء،لكن لم يتم صرفها لغاية الآن للقوات الأمنية في السليمانية وإدارة گرميان بسببالضغط الكبير الذي تتعرض لها المصارف الحكومية، فيما لم ترسل بغداد لغاية الآنرواتب شهر حزيران/ يونيو الماضي لوزارة الكهرباء ورئاسة برلمان كردستان.