الكشف عن استمرار معاناة عوائل الشهداء بالتدقيق الأمني في نينوى

2024-07-18 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في محافظة نينوى، يوم الخميس، أن معاناة عوائل الشهداء مازالت مستمرة لغاية الآن بما يخص التدقيق الأمني ضمن مؤسسة الشهداء في نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معاناة عوائل الشهداء مازالت مستمرة بالحصول على التدقيق الامني لاكمال معاملاتهم ضمن مؤسسة الشهداء في نينوى الذي قد يستمر لاشهر او سنوات".

وأوضح المصدر أنه "رغم وعود نواب عن نينوى ومسؤولين أُطلقت سابقاً حول تسهيل إجراءات التدقيق الامني الا انه لم يجر العمل بها لغاية الآن "، مبينا أن "هذه الوعود أُطلقت قبل شهرين من زيارة مدير عام مؤسسة الشهداء الى الموصل، والاتفاق على الية لتذليل العقبات التي تواجه عائلات الشهداء"

وتابع المصدر القول إنه "كان مقررا ان تجتمع أربع جهات امنية في مؤسسة الشهداء منذ ذلك الحين لتذليل العقبات أمام عائلات الشهداء، الا ان ذلك لم يحصل ما دفع مؤسسة الشهداء الى الاعلان عن نقل التدقيق الامني الى مكتب التعويضات في الجانب الايمن من الموصل".