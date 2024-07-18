التربية العراقية تحدد موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي

2024-07-18 14:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حددت وزارة التربية العراقية، الأسبوع المقبل، موعداً للإعلان عن نتائج الصف السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي.

وقال مصدر بالتربية لوكالة شفق نيوز، إنه "لا يوجد أي إعلان لنتائج السادس الاعدادي مساء اليوم"، مبيناً أن "نتائج السادس الفرع العلمي والادبي سيتم الاعلان عنها عبر منصة نجاح في الأسبوع المقبل".

واشار المصدر الى أنه "بإمكان طلبة السادس الاعدادي التسجيل في منصة نجاح عبر إدخال الرقم الإمتحاني والباركود وانتظار استلام النتيجة في حال الإعلان عنها".

واليوم الخميس، أعلنت وزارة التربية عن نتائج الإمتحانات الوزارية لطلبة التعليم المهني (بكافة فروعه) للعام الدراسي 2023-2024.