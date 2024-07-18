النقل: تحقيق مراحل متقدمة في انجاز محطة قطار الموصل

2024-07-18 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

كشفت وزارة النقل ، الخميس ، عن تحقيق مراحل متقدمة ونسب انجاز متصاعدة في مشروع اعادة بناء محطة قطار الموصل. وقال المكتب الاعلامي للوزارة في بيان، ان نسب الانجاز في مشروع بناء محطة سكك حديد الموصل، أحد ابرز معالم مدينة الموصل، وصل الى حوالي 58‎%‎ على ارض مساحتها 7785 الف متر مربع ، مرجحاً الانتهاء من انجاز المشروع بالكامل منتصف العام المقبل 2025 . واوضح البيان ، انه استناداً الى توجيهات وزير النقل رزاق محيبس السعداوي بضرورة ايلاء ملف السكك الحديد اهمية قصوى، عملت الشركة العامة للسكك الحديد على افتتاح عدة خطوط في المناطق الشمالية والغربية التي تعرضت للاندثار بفعل