الامم المتحدة قلقة من بناء مستوطنة غير قانونية جنوب القدس الشرقية

2024-07-18 14:54:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعربت منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو عن قلقها وامتعاضها من بناء مستوطنة اسرائيلية وبؤرة استيطانية قرب قرية بتير الفلسطينية جنوب القدس الشرقية. البدء ببناء مستوطنة اسرائيلية وبؤرة استيطانية على احدى تلال قرية بتير الفلسطينية جنوب القدس الشرقية، اثار امتعاض وقلق منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو، واعتبرتها غير قانونية، لأن البلدة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وقالغسان عليان مسؤول التوعية لملف بتير في اليونسكو: "هذه الارض جزء من منطقة التراث العالمي التي هي على لائحة التراث العالمي محمية بقانون اليونسكو التابعة للامم المتحدة وللاسف لا احد يطبق القانون في دولة اسرائيل". المنطقة التي رُفع فيها العلم