مدرب المنتخب الأولمبي يشيد بلاعبيه ويحدد أسباب الخسارة أمام مصر

2024-07-18 15:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعرب مدرب منتخبنا الأولمبي عن رضاه للمستوى الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة الودية التي جرت يوم أمس أمام منتخب مصر الأولمبي ضمن المعسكر المقام في فرنسا تحضيراً للمشاركة في أولمبياد باريس فيما أوضح أسباب الخسارة بهدف لهدفين.

وقال راضي شنيشل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الخميس: إن "الفريق قدم مستوى جيداً مقارنة بظروف تجمع لاعبي المنتخب، لذا كان هنالك تفاوت بين اللاعبين من حيث الأداء".

وأضاف شنيشل أن" الجهاز الفني جرب طريقتين للعب وحددنا الأنسب ونحاول قدر الإمكان إعادة الفريق للعب مباريات ذات مستوى عالٍ لمجاراة الفرق المشاركة في الاولمبياد وكذلك مشاركة أغلب اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية والأهم أن اللاعبين لا يعانون من إصابة وهذا مكسب كبير للفريق".

وتابع شنيشل أن" المنتخب المصري من المنتخبات المحترمة ويمتلك لاعبين على مستوى عالٍ من الخبرة وكنا نأمل أن يتم تأمين مباراة ودية أخرى لكي تكون الفائدة كبيرة وبالتالي سيعتاد الفريق على مواجهة الفرق المتطورة ، مع ذلك فإن المحصلة النهائية كانت جيدة وكانت تجربة مفيدة للفريق".

وبخصوص نتيجة المباراة أوضح شنيشل أن "المباراة شهدت بعض الأخطاء والتي أدت الى الخسارة، وأغلب هذه الأخطاء شخصية أو بسبب تفكير وتمركز اللاعب وستتم معالجتها قبل خوض المباريات الرسمية".