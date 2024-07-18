صدور حزمة من القرارات الحكومية الداعمة للشباب العراقي

2024-07-18 15:24:07 - المصدر: قناة الثامنة

وافق المجلس الأعلى للشباب الخميس على إطلاق المسابقة الوطنية لبحوث الشباب التي تهدف إلى تشجيعهم على البحث العلمي والابتكار. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للشباب، جرت خلاله مناقشة الإجراءات التنفيذية للقرارات والتوجيهات التي أقرها المجلس في اجتماعاته السابقة، ونسب إنجازها من قبل الوزارات والجهات المعنية، كما شهد المصادقة على ما جاء في محضر لجنة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية، وتوجيه وزارة المالية، بالتعاون مع دائرة المنظمات غير الحكومية، بإكمال جميع إجراءات منح المبالغ المالية. وناقش المجلس، بحسب البيان مجموعة من المشاريع والبرامج التي تصبّ في تطوير قدرات