السعي لإعادة التبادل التجاري "المباشر" بين العراق و كوردستان ورومانيا

2024-07-18 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت غرفة تجارة وصناعة السليمانية، يوم الخميس، السعي لإعادة التبادل التجاري المباشر بين العراق وإقليم كوردستان من جهة، ودولة رومانيا من جهة أخرى بعد توقفه لأكثر من عقدين من الزمن.

وقال نوزاد غفور رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "اليوم شهد عقد اجتماع موسع بين غرفة تجارة وصناعة السليمانية، ووفد رفيع المستوى من رومانيا والذي تألف من: السفير الروماني في العراق، والقنصل الروماني في إقليم كوردستان، وممثلي كبريات الشركات الرومانية، وعدد من الشركات في السليمانية".

وأضاف أن "هذا الاجتماع هو الاجتماع الثاني خلال الشهرين الماضيين، وذلك لمناقشة توفير مناخ ملائم لعودة التبادل التجاري بين العراق واقليم كوردستان، و دولة رومانيا خاصة أن التبادل التجاري المباشر توقف منذ أكثر من 25 عاما".

وبيّن غفور أن "الشركات عقدت اجتماعات ثنائية لغرض البدء بعملية التبادل التجاري بين الطرفين في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبناء والتغذية وتبادل الخبرات التجارية".

وأكد رئيس غرفة تجارة وصناعة السليمانية، "دعم واهتمام الغرفة في تعزيز وإعادة التبادل التجاري بين العراق والإقليم من جهة و دولة رومانيا من جهة أخرى وذلك لأهمية المنتجات الرومانية وخبرة تجارها".

بدوره كشف السفير الروماني رادو دوبرا خلال المؤتمر، أن التبادل التجاري بين العراق ورومانيا اقتصر في السنوات الماضية على التبادل التجاري غير المباشر بين الطرفين.

وأوضح أن "المنتجات الرومانية كانت تصل للعراق عن طريق وسيط، وهي الدول المجاورة مثل: تركيا، والأردن، وسوريا، والإمارات".

وأكد السفير الروماني "السعي الى جعل التبادل التجاري بطريقة مباشرة بدون وسيط، وتذليل العقبات وتسهيل عملية التبادل التجاري المباشر مع العراق وإقليم كوردستان".