2024-07-18 15:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - ايطاليا





كشفت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ووسائل إعلام محلية، عن أن محكمة في ميلانو قضت بدفع صحافية تعويضاً قدره خمسة آلاف يورو (5465 دولارا) لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني بسبب سخريتها منها في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي.





كما فرضت المحكمة غرامة إضافية قدرها 1200 يورو مع وقف التنفيذ على الصحافية جوليا كورتيزى بسبب سخريتها في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 على منصة «إكس»، من طول ميلوني. وقالت المحكمة إن الأمر يندرج تحت انتقاد الهيئة الخارجية للتقليل من الشأن والإهانة بما يشكل «سخريةً من شكل الجسد».





واتخذت ميلوني إجراءات قانونية ضد الصحافية بعد سجال بينهما على وسائل التواصل الاجتماعي.





وردت كورتيزى بتغريدات أخرى وقتها بما شمل تغريدة قالت فيها: أنتِ لا تخيفني يا جورجا ميلوني. فعلى كل الأحوال طولك 1.2 متر فقط. لا أستطيع حتى رؤيتك.





وتقدّر مواقع إعلامية عدة أن طول ميلوني يتراوح بين 1.58 و1.63 متر.



