2024-07-18 15:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من سائقي الشاحنات على الطريق الدولي بين كركوك وبغداد، اليوم الخميس، احتجاجا على "فرض غرامات غير قانونية" عليهم، مناشدين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل.

وقال احد السائقين ويدعى عباس مؤيد لوكالة شفق نيوز، إن "الرسوم في قبّان كركوك هي 20 الف دينار على كل شاحنة فيما تكون 5 آلاف فقط في بقية المحافظات، وهو ما دفعنا اليوم للخروج بتظاهرة قرب ناحية تازة خورماتو (25 كم جنوب كركوك)، على طريق كركوك بغداد"، موضحاً أن "قبان كركوك يتفنن في زيادة الغرامات المالية علينا".

وتابع أن "فرض الجباية يطلق عليه تسمية " قط" فبعد أن كنّا نرضى بالعشرين الف خرج علينا القبان بغرامات على زيادة أطنان الحمولة تصل الى 150 الفاً و200 الف وهذه الغرامات تفرض بحجة ان الحمولة فيها زيادة طنين او ثلاثة اطنان عن الكمية المسموح بها".

وأكد بالقول أن "اوراقنا كاملة من حيث التخليص الجمركي وتم دفع الأموال الخاصة بالرسوم والاوزان كافة، ولكن قبان كركوك لا يرضى الا بأخذ عشرين الفاً رسميا، ومن يعترض يقع بغرامة سعرها 200 الف دينار".

وقال صاحب شاحنة ثانٍ ويدعى جميل عبد الستار لوكالة شفق نيوز، إن "سائقي الشاحنات يناشدون رئيس مجلس الوزراء بالتدخل في حل قضية قبان كركوك الذي يواصل فرض جباية بعشرين الفا، وهي غير قانونية، و تظاهراتنا اليوم سلمية، وسوف نقوم بقطع الطريق الدولي بين كركوك وبغداد إذا لم يُستجاب لأصواتنا خلال أيام".

وأعلن العشرات من سواق الشاحنات في كركوك، يوم الجمعة 10 مايو 2024، إضراباً عاماً عن نقل البضائع اعتبارًا من منتصف الشهر، شاكين سوء تعامل سيطرات كركوك وفرض مبلغ 20 ألف دينار كرسوم لـ"قبان" الشاحنات .