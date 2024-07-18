وزير التربية يوجه إدارات مدارس الاعدادية والثانوية بالدوام يومي السبت والأحد المقبلين

2024-07-18 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، إدارات مدارس الاعدادية والثانوية بالدوام يومي السبت والأحد المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه +الإدارات المدرسية الإعدادية والثانوية كافة بالدوام الرسمي ليومي السبت والأحد الموافق 20-21 تموز الحالي".

وأضاف ان "ذلك جاء لإكمال عملية تسليم الباركود الخاص بالنتائج الى الطلبة لتفعيل معلوماتهم في منصة (نجاح)".