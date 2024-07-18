مجلس الخدمة يقرر تعيين أكثر من 750 من الأوائل على ملاك وزارة التعليم

2024-07-18 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع

قرر مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الخميس، تعيين أكثر من 750 من الأوائل على ملاك وزارة التعليم.

وذكر بيان مجلس الخدمة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في ضوء توصيات الاجتماع الثلاثي بمكتب رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 2024/6/27 والمصادق عليها، عقد المجلس جلسته الطارئة رقم (16) في 2024/7/18 للنظر في إصدار قرار التعيين لعدد من المتقدمين المشمولين بقانون رقم (67) لسنة 2017 (الأوائل) على ملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

وأضاف، "تم إصدار قرار بتعيين أكثر من 750 قيداً من المشمولين بهذا القرار، هذا وسيتم إرسال قوائم الأسماء إلى الوزارة المعنية في الأسبوع القادم".

وأكد المجلس وفقاً للبيان، على "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة"، مطمئناً "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الملف بأقرب وقت".

وتابع، أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية"، لافتا الى أن "المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء الشعب من المستحقين قانوناً".