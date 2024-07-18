2024-07-18 15:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أكد قاضي محكمة النشر والإعلام في بغداد الكرخ، عامر حسن، اليوم الخميس، وجود 16 محكمة في بغداد والمحافظات تعنى بالنظر في قضايا النشر والإعلام والأعمال الصحفية، فيما أشار إلى تدريب أكثر من 100 قاضٍ على مسائل التعبير عن الرأي والثقافة الإعلامية والمعلوماتية.

وقال القاضي عامر حسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس القضاء الأعلى حاضر في جميع النقاشات المطروحة لتشريع قانون حرية الرأي والتعبير وقانون حق الحصول على المعلوماتية وقانون الجرائم المعلوماتية، ويبدي الآراء التي تسهم في إنضاج القوانين للوصول إلى قوانين تتفق مع المعايير الدولية".

وأشار إلى أن "مجلس القضاء الأعلى شكل محاكم النشر والإعلام وهي خطوة رائدة والأولى على مستوى المنطقة"، موضحاً أنه "تم تشكيل 16 محكمة في 16 منطقة استئنافية، محكمتان في بغداد واحدة في الرصافة والأخرى في الكرخ وفي كل محافظة هناك محكمة تعنى بالنظر في قضايا النشر والإعلام وفي القضايا التي تثار على الصحفيين في ممارسة أعمالهم الصحفية".

وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى حرص على تدريب القضاة المختصين بقضايا النشر والإعلام على أحدث المعايير الدولية المتعلقة بقضايا حرية التعبير والرأي لضمان التعامل الأمثل مع هذه القضايا من قبل القضاة إضافة إلى تدريب مجموعة كبيرة أخرى من القضاة تزيد على 100 قاضٍ في ما يتعلق بالثقافة المعلوماتية لضمان وجود الفهم لكافة المشتغلين في الوسط القضائي إن كانوا قضاة أو من الادعاء العام لمسائل التعبير عن الرأي والثقافة الإعلامية والمعلوماتية".