2024-07-18 15:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، عدم حسم انتخاب رئيس مجلس النواب مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد.

وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات مازالت مستمرة بشأن انتخاب رئيس مجلس النواب، وهذا يعني عدم إمكانية حسم انتخاب الرئيس مع بداية جلسات الفصل التشريعي الجديد، فهذا الملف لا يمكن حسمه دون وجود اتفاق وتوافق ما بين كل الكتل والأحزاب".

وأضاف ان "ما يعرقل حسم انتخاب رئيس البرلمان هو الصراع السني – السني، فهناك صعوبة باتفاق القوى السنية على مرشح واحد او مرشح تسوية، او حتى الدخول بمرشحين اثنين واحترام ما سينتخبه النواب، ولهذا نتوقع أن لا حلول قريبة للأزمة".

وفشل مجلس النواب، في 18 آيار مايو الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة "حاسمة" لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة، ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم.

وكانت المحكمة الاتحادية قد قررت في 21 تشرين الثاني نوفمبر 2023، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، وأصبح النائب الأول محسن المندلاوي رئيسا للمجلس، والذي أعلن لمرات عدة تحديد موعد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد إلا أن جميع الجلسات التي عقدت لم تفضي إلى انتخاب البديل بسبب خلافات على المنصب بين القطبين السنيين حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر.