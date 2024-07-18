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وزير التربية يصدر توجيها لإدارات المدارس بشأن نتائج الامتحانات للسادس الاعدادي

وزير التربية يصدر توجيها لإدارات المدارس بشأن نتائج الامتحانات للسادس الاعدادي
وزير التربية يصدر توجيها لإدارات المدارس بشأن نتائج الامتحانات للسادس الاعدادي
2024-07-18 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (18 تموز 2024) الإدارات المدرسية الاعدادية والثانوية كافة بالدوام الرسمي ليومي السبت والأحد المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه الإدارات المدرسية الإعدادية والثانوية كافة بالدوام الرسمي ليومي السبت والأحد  الموافق 20_2024/7/21".

وأضاف البيان، ان "التوجيه جاء لإكمال عملية تسليم الباركود الخاص بالنتائج الى الطلبة لتفعيل معلوماتهم في منصة (نجاح)".

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