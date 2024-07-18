وزير التربية يصدر توجيها لإدارات المدارس بشأن نتائج الامتحانات للسادس الاعدادي

2024-07-18 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وجه وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس (18 تموز 2024) الإدارات المدرسية الاعدادية والثانوية كافة بالدوام الرسمي ليومي السبت والأحد المقبلين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان " وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وجه الإدارات المدرسية الإعدادية والثانوية كافة بالدوام الرسمي ليومي السبت والأحد الموافق 20_2024/7/21".

وأضاف البيان، ان "التوجيه جاء لإكمال عملية تسليم الباركود الخاص بالنتائج الى الطلبة لتفعيل معلوماتهم في منصة (نجاح)".