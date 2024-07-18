الإعمار تتحدث عن إنجاز "لم يتحقق بالماضي" وتعلن موعد انتهاء مشاريع فك الاختناقات

2024-07-18 15:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، ان مشاريع فك الاختناقات المروية في بغداد نجحت بخفض حدة الازدحامات بشكل ملحوظ.

وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، لـ"بغداد اليوم"، ان "مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد تجري وفق ما مخطط لها والاعمال بتلك المشاريع مستمرة على مدار (24) ساعة دون أي توقف".

وبين الصفار انه "بعد مرور ما يقارب سنة على اطلاق الحزمة الأولى لمشاريع فك الاختناقات المرورية، فقد تم ادخال ما يقارب ستة مشاريع الى الخدمة بشكل فعلي وهذا انجاز لم يتحقق في الماضي".

وأضاف ان "المشاريع التي تم افتتاحها ساهمت بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية التي كانت تعاني منها بعض التقاطعات الرئيسية، كما ان المشاريع التي تم انطلاقها سنة 2023 سيتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي والمشاريع التي اطلقت بداية السنة الحالية سيتم الانتهاء منها منتصف السنة القادمة 2025".

وأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة بنكين ريكاني، يوم الثلاثاء (9 تموز 2024)، افتتاح مجسر ساحة النسور وسط العاصمة بغداد، فيما أشار الى استمرار الأعمال في الأنفاق الثلاثة التي ستفتتح تباعاً".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد زار مشروع ساحة النسور ووجه في وقت سابق بفتح كل مقطع أو مجسر من المشروع فور اكتماله.