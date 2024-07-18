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غزة تعلن حصيلة يومية جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي

غزة تعلن حصيلة يومية جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
غزة تعلن حصيلة يومية جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي
2024-07-18 16:00:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر بلغت 38848، والمصابين 89459. وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس: “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 54 شهيدا و95 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”. وأهابت الوزارة “بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة […]

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