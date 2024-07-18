2024-07-18 16:00:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن أسباب الارتفاع بأسعار الأسماك، وفيما أوضحت إجراءاتها لمعالجته، أكدت مفاتحتها البنك المركزي والمصرف الزراعي لمنح قروض ميسرة لتربية الأسماك. وقال الوكيل الإداري للوزارة، مهدي سهر، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، تابعته منصة “إيشان” إن “قلة الإيرادات المائية من نهري دجلة والفرات خاصة من الجانب التركي أثرت بصورة كبيرة في […]

ظهرت المقالة الزراعة تكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق أولاً على ايشان.