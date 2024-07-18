الحكومة العراقية تنأى بنفسها عن صفحات وحسابات تكيل المديح "المفرط" لها وللسوداني

2024-07-18 16:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، صلته بصفحات إعلامية، وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر المديح المفرط للحكومة العراقية وشخ السوداني.

وقال المكتب في بيان اليوم، إنه "لوحظ مؤخراً ظهور صفحات إعلامية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمختلف أنواعها، تدّعي صلتها بالحكومة، وتتعمد إظهار المديح المبالغ به والمفرط للحكومة، ولشخص رئيس مجلس الوزراء، وبأساليب منفّرة تستهدف ضرب الثقة مع المواطن".

وأضاف البيان أنه ""نؤكد هنا ألّا صلة تربط المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بهذا الأداء المشبوه، المكشوف الأغراض والدوافع في محاولته تضليل الجمهور، ولا بمن يقف خلفه من جهاتٍ وحلقات تضررت من خطوات محاربة الفساد، وما تحقق في مجال الخدمات والإصلاح والتنمية الاقتصادية".

وتابع البيان بالقول إن "الحكومة مازالت تعمل على تحقيق أهدافها، وهي ماضية في استكمال مشروعاتها التنموية والإصلاحية، وأنّ أسلوب تسطير المدائح ليس من سياساتها في أية مرحلة، وأنّ هذا النهج يسيء لها ولفريقها، خصوصاً أنّ ما يتمّ تقديمه من عمل هو واجب عليها ويقع في صلب مسؤولياتها".

ودعا المكتب في بيانه "المواطنين إلى تمييز الأغراض غير المسؤولة، التي تقف خلف هذه الصفحات وما تنشره، فيما ستتولى الجهات المختصة ملاحقة هذه المنصات، بذات الهمة والحرص الذي تبذله في ملاحقة المنصات التي تخالف القانون وتعود بالضرر على السلم المجتمعي".