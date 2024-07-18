مكتب رئيس الوزراء يصدر بيانا بشأن صفحات وهمية تدعي صلتها بالحكومة

2024-07-18 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الخميس، بيانا بشأن صفحات وهمية تدعي صلتها بالحكومة، مشيرا الى ان الجهات المختصة ستتولى ملاحقة هذه المنصات.

وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "لوحظ مؤخراً ظهور صفحات إعلامية وحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي، بمختلف أنواعها، تدّعي صلتها بالحكومة، وتتعمد إظهار المديح المبالغ به والمفرط للحكومة، ولشخص السيد رئيس مجلس الوزراء، وبأساليب منفّرة تستهدف ضرب الثقة مع المواطن".

واضاف انه "لا صلة تربط المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، بهذا الأداء المشبوه، المكشوف الأغراض والدوافع في محاولته تضليل الجمهور، ولا بمن يقف خلفه من جهاتٍ وحلقات تضررت من خطوات محاربة الفساد، وما تحقق في مجال الخدمات والإصلاح والتنمية الاقتصادية"، مبينا ان "الحكومة مازالت تعمل على تحقيق أهدافها، وهي ماضية في استكمال مشروعاتها التنموية والإصلاحية".

واكد ان "أسلوب تسطير المدائح ليس من سياساتها في أية مرحلة، وأنّ هذا النهج يسيء لها ولفريقها، خصوصاً أنّ ما يتمّ تقديمه من عمل هو واجب عليها ويقع في صلب مسؤولياتها"، لافتا الى ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شدد، في أكثر من مناسبة، على أنّ الواجب الأول لكل أذرع الجهاز التنفيذي للحكومة هو خدمة المواطن وتلبية طموحاته".

ودعا المكتب "المواطنين إلى تمييز الأغراض غير المسؤولة، التي تقف خلف هذه الصفحات وما تنشره"، مشيرا الى ان "الجهات المختصة ستتولى ملاحقة هذه المنصات، بذات الهمة والحرص الذي تبذله في ملاحقة المنصات التي تخالف القانون وتعود بالضرر على السلم المجتمعي".