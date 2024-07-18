2024-07-18 16:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، عن سبب ارتفاع أسعار الذهب في العراق.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية، ليس له علاقة بالطلب على الذهب، لان السوق المحلي مرتبط بالسوق العالمي والذي يشهد حاليا ارتفاعا لأعلى المستويات، وهو ما دفع الى ارتفاع أسعار الذهب محلياً".

وأضاف، إن "هذا الارتفاع، لا علاقة له بقضية تراجع الطلب على شراء الذهب خلال شهري محرم وصفر (اللذان يشهدان عزوفاً من المواطنين عن شراء الذهب لمعتقدات شعبية)، وانما هو مرتبط بالأسعار العالمية، كذلك عودة ارتفاع الدولار في السوق المحلي، ليس ضمن أسباب رفع أسعار الذهب في السوق المحلي، وانما الارتفاع عالمي والعراق يتأثر بهذا الارتفاع كحال باقي دول العالم".

يشار الى ان سوق الذهب المحلي يسجل ارتفاعاً غير مسبوق، حيث بلغ سعر المثقال الواحد للذهب المستورد 510 آلاف دينار وأدنى منه الذهب العراقي.

عالمياً ارتفعت أيضاً أسعار الذهب اليوم الأربعاء لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في أيلول بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في الفيدرالي الأمريكي.