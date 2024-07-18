عشرات الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة

2024-07-18 17:12:06 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت حركة حماس الخميس، أن عشرات الضربات الإسرائيلية استهدفت قطاع غزة حيث يريد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو "زيادة الضغط العسكري" على حماس رغم دعوات عائلات الرهائن إلى إنهاء الحرب. وأكدت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس، أن "سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورا" معتبرة أن "أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل على إرهاب حماس ". وأضافت فون دير لايين "سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين". وأفادت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن الضربات الليلية أدت إلى