السويد تعتزم إيقاف المساعدات إلى العراق

2024-07-18 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة السويدية، يوم الخميس، عزمها الإيقافالتدريجي للمساعدات الإنمائية إلى العراق، خلال العام المقبل، مع تركيزها علىتقديم دعم أكثر فعالية لعدد أقل من الدول.

وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية،يوهان فورسيل، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، إن "السويد ساهمت لسنوات عديدةفي تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الإنمائية للعراق، لكن تغيرت الظروف وأصبحالعراق الآن دولة متوسطة الدخل وتتمتع بموارد جيدة لدعم سكانها".

وأوضح فورسيل، أن "حزمة المساعدات الحالية التيتقدمها السويد إلى العراق تبلغ نحو 190 مليون كرونة سويدية (18 مليون دولار) سنويا،بينما إجمالي المساعدات في العام المقبل سيبلغ نحو 100 مليون كرونة فقط، على أنيتم وقف المساعدات تدريجياً بحلول الثلاثين من يونيو/حزيران المقبل".

وتقدم السويد، التي يعيش فيها نحو 200 ألف شخص إما ولدوافي العراق أو كان أحد والديهم عراقياً، مساعدات حالية لنحو 100 دولة، وبحسب وزيرالتعاون الإنمائي السويدي، فإن "الأموال موزعة على نطاق واسع للغاية بحيث لاتكون فعالة".