2024-07-18 17:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نجحت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن العراقية، بإنتاج يَقي من "الجلطات الدموية الوريدية وتخثر الدم

وقالت المتحدث باسم وزارة الصناعة ضحى الجبوري لوكالة شفق نيوز، إن "شركة أدوية سامراء نجحت في انتاج مستحضر جديد باسم "ريبا روك سام"، وهو عبارة عن حبوب سيتم طرحها الى السوق المحلية قريبا"، موضحة أن "هذه الحبوب تستخدم لعلاج تخثر الدم والوقاية من الجلطات الدموية الوريدية".

وأكدت الجبوري أن "هذا العلاج أثبت فعاليته العالية لمثيله الأجنبي المستورد من خلال نتائج الوجبات البحثية والاستطلاعية التي تم تصنيعها وفقا للدساتير الدوائية العالمية البريطانية".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن، أن "شركة ادوية سامراء مستمرة بانتاج مستحضرات جديدة تخدم وزارة الصحة وتخدم السوق".