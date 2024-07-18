توجيه من السوداني يخص منتخبنا الأولمبي

2024-07-18 17:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكدت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، اليوم الخميس (18 تموز 2024) أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اوعز بشراء بطاقات حضور جمهور المنتخب الأولمبي في اولمبياد باريس.

وقال رئيس اللجنة عقيل مفتن في تصريحات تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تدعو اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية الجالية العراقية في أوروبا لمؤازرة المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس خلال انطلاق مبارياته في المنافسات الأولمبية بمدينة ليون الفرنسية يوم 24 تموز الجاري".

وأضاف أن "الحكومة العراقية بموجب توجيهات رئيس الوزراء ستتكفل بشراء بطاقات حضور مباريات المنتخب للجمهور وتتولى اللجنة الأولمبية التنسيق لتنفيذ هذه التوجيهات".