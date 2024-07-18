بغداد.. اعتقال منتسب في الدفاع العراقية بتهمة المتاجرة بالمخدرات

2024-07-18 17:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإلقاء القبض على منتسب في وزارة الدفاع العراقية بتهمة المتاجرة بالمخدرات بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على احد المطلوبين بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة ضمن منطقة المهدية في الدورة جنوبي بغداد".

وأوضح أن "المتهم يعمل منتسباً في وزارة الدفاع وضبط بحوزته 500 غرام (مادة بلورية شبيه بالكرستال) وسلاح كلاشنكوف عدد 1 ومبلغ مالي قيمته أكثر من 46 مليون دينار عراقي اضافة الى 4600 دولار أمريكي".