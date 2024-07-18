سطام ابو ريشة يهدد بثورة جماهيرية ضد الفساد في الأنبار

2024-07-18 17:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

هدد سطام أبو ريشة نجل زعيم صحوة الأنبار السابق عبد الستار أبو ريشة، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، بثورة جماهيرية ضد الفساد في محافظة الأنبار.

وقال أبو ريشة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعد تشكيل الحكومة المحلية في محافظة الانبار، استبشرنا خيراً وتوقعنا اجراء تغييرات ادارية شاملة تجدد الدماء في المفاصل الحكومية وتسهم في تعديل المسار، لكن للأسف الى الان لم يحصل ذلك بل بدأ الأمر يتجاوز السرقات والفساد الحاصل في دوائر المحافظة وتعدى إلى اعادة سياسة الاقصاء ومحاربة الموظفين كونهم لم يكونوا من ادوات المدراء العامين".

وطالب "مجلس محافظة الأنبار بعزل مدراء الدوائر الذين ثبت بحقهم ملفات فساد وكانوا من المعمرين في الدوائر، واستبدالهم بشخصيات جديدة وفق الكفاءة والخبرة وحسن السيرة والسلوك".

وأوضح أبو ريشة أنه "في حال عدم تنفيذ ذلك سيتم ايكال الامر الى جماهيرنا بالبدء بمظاهرات واسعة والمطالبة بالتغيير الشامل والعاجل، وسنعلنها ثورة جماهيرية ضد الفساد والمفسدين، لأن مصلحة الأنبار وأهلها فوق كل الاعتبارات والمسميات".



