المبرقع: التواصل مع الإعلام الرياضي مهم باعتباره حلقة وصل بين المؤسسات والجمهور

2024-07-18 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، اليوم الخميس، أن التواصل مع الإعلام الرياضي مهم جداً، باعتباره حلقة وصل مهمة بين المؤسسات والجمهور الرياضي.وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، ترأس اجتماعا للجنة مدونة السلوك المهني للإعلام الرياضي، بحضور مستشاري رئيس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم ونقيب الصحفيين العراقيين ورئيس شبكة الإعلام العراقي ومدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومستشار مجلس الدولة".وأكد المبرقع، أن "العراق الجديد خال من السجناء أصحاب الرأي"، مشدداً في ذات الوقت على "ضرورة أن لا تخلو الحرية من المحددات والضوابط".وأوضح، أن "للإعلام الرياضي أهمية كبيرة ويتمتع بخصوصية عالية مع وجود عشرات البرامج الرياضية، التي تبث على القنوات العامة والمتخصصة"، مؤكدا، أن "التواصل مع الإعلام الرياضي شيء مهم جداً؛ باعتباره حلقة وصل مهمة بين المؤسسات والجمهور الرياضي".وتابع البيان، أن "المبرقع شكر الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل مجلس الوزراء ومستشارية المجلس لشؤون الشباب والرياضة والقانونيين من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، لغرض الخروج بمدونة رصينة ومهنية".وأشار المبرقع إلى "أهمية أن تتضمن ديباجة هذا العمل شيئاً توضيحياً تظهر فيه ميزة العراق الجديد، الذي لا يقبل بتكميم الأفواه، وأن المدونة هي لتنظيم حرية التعبير".وتابع البيان، أنه "في نهاية الاجتماع اتفق الجميع على ضرورة الخروج بمدونة نهائية، تضمن الحقوق والواجبات بما يتماشى والقوانين العراقية والأنظمة الداخلية واللوائح الخاصة بهيئة الإعلام والاتصالات ونقابة الصحفيين؛ لإرساء قواعد السلوك المهني بحيادية وموضوعية بعيداً عن الإساءة والتشهير والالتزام بنقل الأخبار دون تزييف".