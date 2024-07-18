2024-07-18 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - إحسان المرسوميأكد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي جبار هاشم، اليوم الخميس، أن المنتخب قدم أداء جيدا أمام شقيقه المصري في المباراة التي جرت ضمن استعدادات الفريقين لمنافسات فعالية كرة القدم في أولمبياد باريس، ونأمل استقراراً أكبر بالفترة المقبلة.وقال هاشم في تصريحات إعلامية لمكتب شبكة الإعلام العراقي في باريس ووكالة الأنباء العراقية ( واع ): إن "منتخبنا قدم أداء جيدا من الناحية البدنية بالرغم من خسارته اللقاء أمام شقيقه المصري بهدفين لهدف"، مشيرا إلى، أن "الملاك التدريبي خرج بالعديد من الحالات الإيجابية والنواحي التكتيكية".وأضاف، أن "منتخب مصر فريق قوي جدا وفي هذه المباراة تكونت للمدرب صورة واضحة عن أداء الفريق أفرادا وجماعة".ولفت إلى، أن "هذه المباراة تعد الأولى والأخيرة ضمن المعسكر التدريبي، وكنا نأمل بإجراء مباراة ثانية لولا ارتباط عدد من اللاعبين مع أنديتهم، أملا في دخول أسود الرافدين للمنافسات باستقرار أكبر لاسيما بعد وصول المحترف حسين علي".من جانبه، أوضح المحلل الفني للمنتخب الأولمبي عبد الأمير ناجي، أن "المباراة أمام المصري الأولمبي كانت صعبة، كون الأخير أكثر استقرارا بعد خوضه مباراتين تجريبيتين، بينما كانت هذه التجربة الأولى لمنتخبنا في معسكره التدريبي".وتابع، أن "هناك تفاوتا في الجانبين البدني والمهاري بين لاعبينا ولاعبي المنتخب المصري، لذا شاهدنا في المباراة أن الحيازة كانت لصالح الفريق الشقيق بنسبة تصل إلى 60%".