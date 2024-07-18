التربية تكشف نسب نجاح السادس الاعدادي

2024-07-18 18:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

المُتحدث الرسمي لوزارة التربية كريم السيد في برنامج متلفز:

- نتائج السادس الإعدادي ستُعلن الاسبوع القادم.

- معالي الوزير وجه الإدارات المدرسية بالاستمرار بتسليم الكودات للطلبة والتهيؤ لنشر النتائج حال اكتمالها.

- الاعلان الإلكتروني تقرر قبل بداية الامتحانات، وجاء لمُراعاة الخصوصية ووصول الطلبة للنتائج بشكل أكثر سهولة ويسر.

- سياسات الوزارة وخططها المُبكرة انعكست بالانتظام والانسيابية بنهاية العام على مستوى النتائج والمواعيد والقرارات.

- مواعيد الدور الثاني راعت العطل والمناسبات الدينية والوطنية وتوفر وقت جيد للاستعداد والمراجعة.

- مؤشرات نسب النجاح لهذا العام أعلى من السنوات السابقة.

- الوزارة تؤكد كل مرة حرصها على الرصانة العلمية بالتوازي مع مُراعاة أوضاع الطلبة.

- الاستقرار العام في البلاد انعكس على العملية التربوية التي أتمت العام الدراسي بمستوى عالي وانتظام تام.