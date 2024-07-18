2024-07-18 19:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الخميس، القبض على متهمين اثنين بالقتل "العمد" شرقي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد ورود معلومات تفيد بحادث قتل جنائي ضمن مناطق شرقي العاصمة تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه إلى مكان الحادث".

واضاف البيان أنه "أثناء التحري والتفتيش وجمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وتوسيع دائرة البحث تم الوصول إلى الجناة وكشف موقعهم واعتقالهما وضبط بحوزتهما العجلة والسلاح المستخدم بالجريمة ضمن منطقة الحسينية بجانب الرصافة".

واشار إلى إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.