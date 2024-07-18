"البيت ينهار".. قادة ديمقراطيون يسحبون الدعم من بايدن

2024-07-18 19:56:01 - المصدر: الفرات نيوز

{دولية: الفرات نيوز} كشفت مصادر ديمقراطية متعددة أن قادة الحزب المنتخبين بدأوا في سحب دعمهم من الرئيس الامريكي جو بايدن، وأن الأخير "سيشهد انهيار البيت بأكمله قريباً"، في إشارة إلى داعميه التقليديين.

وأوضح مصدر مطلع أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي ذهب لرؤية بايدن في ريهوبوث بيتش بولاية ديلاوير يوم السبت الماضي، أجرى محادثة صريحة مع الرئيس، مشيراً إلى أنه سيكون من الأفضل إذا انسحب بايدن من السباق الرئاسي.

"عليه الانسحاب"

فيما قال مصدر مطلع على الأمر إن الزعيم الديمقراطي في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أعرب عن آراء مماثلة مباشرة لبايدن، مما يشير إلى أنه يجب عليه الانسحاب من السباق، وفق شبكة "إي بي سي نيوز".

وردا على سؤال حول ذلك، قال متحدث باسم جيفريز إن "الرسالة التي أرسلها الزعيم حكيم جيفريز إلى زملائه الديمقراطيين في مجلس النواب تتحدث عن نفسها. لقد كانت محادثة خاصة وستظل خاصة".

ولم يتطرق جيفريز في الرسالة إلى ما إذا كان قد حث بايدن على الانسحاب من السباق أو البقاء فيه.

إلى ذلك، كشف ديمقراطيون بارزون لموقع "أكسيوس" أن ضغوط قادة الحزب ستقنع بايدن بالانسحاب بنهاية الأسبوع.

دعم قوي من بعض الشخصيات

ولا يزال بايدن يحظى بدعم قوي من بعض الشخصيات المؤثرة والقوية في الحزب الديمقراطي، بما في ذلك كتلة السود في الكونغرس والقادة التقدميون، بما في ذلك السيناتور بيرني ساندرز من ولاية فيرمونت، والنائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز من نيويورك.

فيما أكدت حملة بايدن أنه سيبقى في سباق الرئاسة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست ان الرئيس الامريكي الأسبق باراك أوباما قال إن على بايدن أن يفكر بجدية في قدرته على البقاء في سباق الرئاسة

واعتبر أوباما وفقاً للصحيفة أن فرص بايدن للفوز بانتخابات الرئاسة تضاءلت إلى حد كبير.