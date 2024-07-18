العراق هويتي تساهم بإصدار أكثر من 91 ألف بطاقة وطنية لمستفيدي الحماية الاجتماعية

2024-07-18 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت اللجنة المشرفة على تنفيذ حملة العراق هويتي، اليوم الخميس، المساهمة بإصدار أكثر من (91) ألف بطاقة وطنية مجاناً لمستفيدي الحماية الاجتماعية.وقال مسؤول اللجنة المشرفة على تنفيذ حملة العراق هويتي التابعة إلى فريق التواصل الحكومي العقيد سيف عبد الكريم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحملة حققت إصدار (91235) بطاقة وطنية موحدة مجانا للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية".وأكد عبد الكريم، أن "الحملة مستمرة حتى إصدار البطاقات إلى جميع المستفيدين ممن لم يصدروا بطاقات"، لافتا إلى، أن "الحملة تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء وإشراف فريق التواصل الحكومي، ويجري تنفيذها بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعمل".