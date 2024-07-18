2024-07-18 20:12:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الخميس، مع أمين العاصمة الأردنية عمّان يوسف الشواربة، تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين والملفات الخدمية المتعلقة بإحياء المناطق التاريخية ذات الطابع التراثي.وذكر بيان للأمانة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "أمين بغداد عمار موسى كاظم زار أمانة عمّان الكبرى في الأردن، والتقى أمينها يوسف الشواربة، حيث تم عقد اجتماع موسع بحضور الملاك المتقدم فيها؛ للتباحث في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين قبيل انعقاد الملتقى الإقليمي المزمع انعقاده للمدة من 18- 19 تموز الجاري، تحت عنوان (أثر المدن التراثية في ثقافة المجتمع- مدينة السلط نموذجا)".وأكد البيان، أن "اللقاء شهد مناقشة الملفات الخدمية المتعلقة بإحياء المناطق التاريخية ذات الطابع التراثي، والتي تعد قلب المدن النابض وتطوير شبكات النقل وأثرها على حركة وانسيابية السير، فضلا عن تشكيل فرق عمل مشتركة بين أمانتي عمان وبغداد لتبادل الخبرات والتجارب، بما ينعكس إيجابا على سير العملية الخدمية والخدمات المقدمة للمواطنين".وأوضح، أن "المجتمعين تبادلوا الآراء حول التحول الرقمي لإسداء الخدمات، وأهم ما توصلت اليه أمانة عمان في هذا الجانب، وبما يتوافق مع المتطلبات الحضارية والتطور الحاصل في المجال التقني ودمج التكنولوجيا في مجالات العمل كافة".