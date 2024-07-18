السوداني يؤكد مساعي العراق لإنهاء الصراع في سوريا ولبنان وفلسطين

2024-07-18 20:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، مساعي العراق لإنهاء الصراع في سوريا ولبنان وفلسطين، مشيراً الى أن التنوع في العراق مصدر قوّة وعامل استقرار.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني استقبل بطريرك الكلدان في العراق والعالم غبطة الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو، وعدداً من الأساقفة الكلدان المشاركين في مؤتمر مَجمع الكنيسة الكلدانية الـ(سينودس)، في دورته السنوية، الذي تستضيفه العاصمة بغداد، معبراً عن دعمه انعقاد مؤتمر مجمع الكنيسة الكلدانية في بغداد، التي تحتفي بكل المكوّنات العراقية المتآخية، وفي مقدمتهم المكوّن المسيحي الأصيل الذي يحمل إسهامات حضارية وإنسانية مهمة في تاريخ العراق وبناء الدولة".

وذكر السوداني بحسب البيان أن "التنوع في العراق هو من الثوابت التي تدعو الى الاعتزاز؛ بما تمثله من مصدر قوّة وعامل استقرار"، مبيناً أن "العراق يسعى الى انهاء ما يحصل في غزّة وسوريا ولبنان من آثار الإرهاب والعدوان".