الكشف عن برنامج تحضيرات نادي كربلاء للموسم المقبل

2024-07-18 20:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعكشف نادي كربلاء بكرة القدم، اليوم الخميس، عن برنامجه الخاص استعدادا للموسم المقبل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس محافظة كربلاء المقدسة انور علي اليساري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس لجنة الشباب والرياضة وعضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة أنور علي اليساري وبالتنسيق المباشر مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي اجتمع مع رئيس اللجنة الأولمبية في كربلاء ومستشار المحافظ ورئيس نادي كربلاء أحمد هدام و رئيس الاتحاد رزاق أكرم الشلاه لدعم النادي بالموسم المقبل".وأضاف البيان، أن "الاجتماع نتج عنه جملة من الأمور الخاصة التي تتعلق بالنادي للموسم المقبل، حيث تم الاتفاق بناءً على رؤية المحافظة وبالتنسيق مع الإدارة المختصة على استقطاب مدرب أجنبي مع مدرب لياقة بدنية؛ لمواكبة التطور والحداثة في عالم التدريب ومدرب حراس وحارس مرمى جيد".وأشار البيان إلى، أنه "تم الاتفاق على التعاقد مع لاعبين سوبر أجانب من دول متطورة وفي مقدمة التصنيف الدولي وتشكيل هيئة رأي من الشخصيات الرياضية في المحافظة ومن روادها أصحاب الخبرة".وواصل البيان، أنه "تم الاتفاق أيضا على أن تكون شركات خاصة للتسويق الرياضي وفتح آفاق التعاون من أجل انتعاش النادي ماديا مع مبلغ الحكومة المحلية، والاتفاق على أن يكون هناك معسكر تدريبي للفريق في إحدى الدول المتقدمة ولاسيما الأوروبية".