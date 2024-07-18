2024-07-18 20:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر أمنية، اليوم الخميس، بأن طائرة مسيرة استهدف معسكر صقر جنوبي العاصمة بغداد. وقالت المصادر، لمنصة “إيشان”، إن “انفجاراً هز معسكر صقر الذي تتواجد فيه قوات من الحشد الشعبي”. وأضاف، أن “أعمدة الدخان تصاعدت من المعسكر الأمني بعد استهدافه بطائرة مسيرة مجهولة المصدر لغاية الآن”. وأكدت منصات مقربة من الفصائل، وجود استهداف بطائرة […]

ظهرت المقالة أنباء عن استهداف معسكر صقر جنوبي بغداد بطائرة مسيرة أولاً على ايشان.