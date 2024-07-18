البنتاغون: قاعدة الأسد تعرضت هذا الأسبوع لهجوم بطائرات مسيرة

2024-07-18 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اكدت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، تعرض قاعدة عين الأسد لهجوم بطائرات مسيرة هذا الأسبوع.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في تصريحات صحفية تابعتها "بغداد اليوم"، إن "مسيرتين هاجمتا قاعدة عين الأسد الجوية في العراق أمس".

الى ذلك، ذكر مسؤول عسكري أمريكي، أن "قاعدة عين الأسد الأمريكية في محافظة الأنبار غربي العراق تعرضت لهجوم بواسطة طائرة مسيرة"، مشيرا إلى أن "الهجوم لم يسفر عن إصابة أي من الأفراد داخل القاعدة".