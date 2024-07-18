الحشد يصدر بيانا بشأن انفجار مخازن سلاح تابعة له في بغداد

2024-07-18 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، بياناً حول انفجار مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 في الحشد جنوبي العاصمة بغداد مساء اليوم.

وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقته "بغداد اليوم"، "في الساعة 1900 من اليوم، وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد".

وأضاف البيان "فيما شكلت الهيئة لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تتواجد جميع كوادر الإنقاذ والفرق الصحية وعجلات الإطفاء، والحادث لم يخلف خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقوع انفجار، مساء اليوم الخميس، في مخازن سلاح جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "انفجاراً حدث بمخازن سلاح ضمن منطقة عويريج جنوبي العاصمة" مبينا، ان "أصوات الانفجارات مازالت مستمرة بسبب تطاير وانفجار العتاد الموجود في المخازن".

ونوه الى "عدم تمكن أية جهة أمنية من الاقتراب الى المكان للسيطرة على الحادث كون الانفجارات مازالت مستمرة".