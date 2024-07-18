2024-07-18 21:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت هيئة الحشد الشعبي يوم الخميس، الانفجار الذي حدث في أحد مخازن السلاح جنوبي العاصمة بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "في الساعة 1900 بتاريخ 7/18 /2024 وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية جنوب بغداد".

وأضاف البيان؛ أن الهيئة شكلت لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تتواجد جميع كوادر الإنقاذ والفرق الصحية وعجلات الإطفاء، مشيرا إلى أن الحادث لم يخلف خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية.

ودوّت انفجارات لأسباب غير معلومة في مخزن للسلاح جنوبي العاصمة بغداد مساء اليوم الخميس.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ إن انفجارات لم تعرف طبيعتها دوت داخل مخزن كبير للسلاح ضمن منطقة عويريج جنوب العاصمة

واشار المصدر؛ إلى ان اصوات الانفجارات تتوالى واعمدة الدخان تتصاعد من المكان.