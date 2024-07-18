الحشد الشعبي يشكل لجنة للوقوف على أسباب انفجار مخازن الدعم اللوجستي للواء 42

2024-07-18 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، تشكيل لجنة للوقوف على أسباب انفجار مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 جنوبي بغداد.وقال بيان للهيئة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في الساعة 1900 بتاريخ 18-7-2024 وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد".وأضاف البيان، أن "الهيئة شكلت لجنة فنية مختصة للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تتواجد جميع كوادر الإنقاذ والفرق الصحية وعجلات الإطفاء".وأشار إلى، أن "الحادث لم يخلف خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".