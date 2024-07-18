2024-07-18 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

خرج نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، بتصريح أعلن خلاله اتفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع الجانب الأمريكي على موعد الانسحاب الكامل لقوات التحالف الدولي من العراق. وقال الأعرجي في لقاء متلفز تابعته “إيشان”، إن “بغداد وواشنطن ستتوصلان قريباً إلى اتفاق تاريخي يقضي لانسحاب أمريكا من العراق”. وأضاف: “اليوم وضعت النقاط […]

ظهرت المقالة بهاء الأعرجي: سنصل قريباً لاتفاق تاريخي مع أمريكا.. مَن يصعّد يريد بقاءها أولاً على ايشان.