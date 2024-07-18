2024-07-18 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

في خبر حصري حصلت عليه منصة، “إيشان”، توصلت الحكومة العراقية إلى اتفاق مع واشنطن، بشأن الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي من العراق. وتقول مصادر مطلعة، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مع الجانب الأمريكي في واشنطن عبر تقنية الفيديو لبحث مستجدات الانسحاب من العراق”. وتضيف، أن “الاجتماع بين الجانبين أفضى الى الاتفاق على الموعد […]

ظهرت المقالة “إيشان” تنفرد بنشر تفاصيل اتفاق السوداني مع واشنطن على الموعد النهائي للانسحاب الأمريكي أولاً على ايشان.