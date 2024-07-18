2024-07-18 21:42:06 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، بياناً لم توضح فيه طبيعة الانفجار الذي استهدف مخازن الدعم اللوجستي التابع لقيادة عمليات صلاح الدين. وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ “إيشان”، أنه “في الساعة ١٩٠٠ بتاريخ ٧/١٨ /٢٠٢٤ وقع انفجار في مخازن الدعم اللوجستي للواء 42 التابع لقيادة عمليات صلاح الدين تحديدا المعسكر الخلفي في منطقة اليوسفية […]

ظهرت المقالة الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن انفجارات جنوبي بغداد: ننتظر التحقيق أولاً على ايشان.