2024-07-18 22:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس، القبض على تاجري مخدرات جنوبي العراق، فيما قامت قوة من عمليات بغداد من تحرير مختطف.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من خلال الجهد الاستخباري الدقيق، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على اثنين من تجار المخدرات المهمين وبحوزتهما ( كيلو ونصف) من مادة الكرستال المخدرة".

وأشار ميري إلى أن المتهمين حاولا إخفاء المواد المخدرة داخل عجلتهما، لافتا إلى أن عملية القبض كانت في محافظة ميسان وبإشراف مدير مديرية شؤون مخدرات ميسان تم توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهما الى جهة الاختصاص.

وفي العاصمة؛ اعلنت قيادة عمليات بغداد تحرير مختطف، وألقت القبض على عصابة للخطف في قضاء "ابي غريب" غربي بغداد.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه بجهد استخباري عالي المستوى لتعقب ومتابعة المتهمين بجرائم الخطف وبعد استحصال أوامر القبض القضائية وبعملية نوعية، تمكنت مفارز خلية مكافحة الخطف استخبارات وامن/قيادتنا بالاشتراك مع مفرزة من (جهاز الأمن الوطني، كتيبة الاستطلاع/قيادتنا، الهيئة التحقيقية)، من تحرير مختطف والقاء القبض على عصابة للخطف مكونة من ثلاث متهمين (خاطفيه) بعد طلب فدية مالية قدرها (16000 دولار).

وأضاف البيان؛ أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستدراجهم لكمائن محكمة نصبت لهم واعتقالهم ضمن قضاء أبي غريب/شارع الصديق غربي العاصمة بغداد.

وأشار إلى إحالة الملقى القبض عليهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم.