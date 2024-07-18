حسن رائد يعلن مغادرة القوة الجوية

2024-07-18 22:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن لاعب القوة الجوية حسن رائد، اليوم الخميس، مغادرته النادي بعد خمس سنوات مع الصقور.وقال رائد في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "أعلن نهاية مسيرتي مع القوة الجوية كان لي الشرف والفخر بتمثيل القوة الجوية، طوال السنين الخمس التي مضت والتي حققت خلالها ثلاث بطولات".وقدم رائد، "شكره لإدارة النادي وللكوادر التدريبية التي أشرفت على تدريبه طوال مسيرته مع النادي، كما وشكر أيضا اللاعبين والكادر الإداري والطبي".