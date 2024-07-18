التربية تطرح تحديات عملها على طاولة مناقشة الاستراتيجية الوطنية بمجلس الوزراء

2024-07-18 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واعأكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، مناقشة منجزاتها وعملها الميداني وأبرز التحديات على طاولة مناقشة الاستراتيجية الوطنية بمجلس الوزراء.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "طرحت- خلال اجتماع موسع يُعنى بالمحاور المتحققة- إنجازاتها ضمن الإستراتيجية الوطنية للبرنامج الحكومي، وسط حضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي وعدد من القيادات العليا والمديرين العامين في مبنى الوزارة".وأضافت، أن "الاجتماع تضمن عرض أبرز منجزات الوزارة وعملها الميداني وما واجهته من تحديات على صعيد المتابعة والحلول الناجعة التي اتبعتها لإنجاح مهام عملها، إضافة إلى النقلة النوعية التي أحدثتها الدورات بغية الارتقاء بواقع الملف التربوي وتقديم الدعم الكامل للملاكات التعليمية والتدريسية".