الشرطة المجتمعية تكشف عن فلسفة جديدة للتعامل مع الجريمة وحالات الابتزاز

2024-07-18 22:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعكشفت مديرية الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن تطبيق فلسفة جديدة للتعامل مع الجريمة وحالات الابتزاز.وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد علي عجمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معدل الجريمة انخفض بالعراق بنسبة 40 بالمئة"، موضحا، أن "الانخفاض الكبير في الجريمة جاء نتيجة دراسة مستفيضة وخطة إستراتيجية تنفذها وزارة الداخلية بإشراف مباشر من قبل الوزير عبد الأمير الشمري".وأضاف، أن "فلسفة الشرطة المجتمعية المطبقة حاليا باتت أوسع مدى من السابق حيث بدأنا العمل على منع الجريمة قبل وقوعها من خلال التواصل مع المواطنين الذين باتوا يبادرون بالإبلاغ عن الحالات قبل تعاظمها، ما منع وقوع الكثير من الجرائم وحالات الابتزاز"، مستدركا بالقول: إنه "تم معالجة 181 حالة ابتزاز إلكتروني وردت من المناشدات وعبر الخط الساخن (497) ومن قبل مفارزنا المتوزعة في جميع أنحاء العراق".وأشار إلى، أن "الشرطة المجتمعية تنفذ إستراتيجية السلم المجتمعي وتعتبر ملاذا آمنا لجميع المواطنين بالعراق"، لافتا إلى، أن "الشرطة المجتمعية لديها مركز إستراتيجي ومنتديات مناطقية يتم من خلالها معالجة الظواهر السلبية وفق دراسات و سياقات علمية رصينة".