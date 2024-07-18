العراق يقترب من دخول "بوابة الخريف".. كيف سيكون موسم الأمطار هذا العام؟

2024-07-18 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد الراصد الجوي واثق السلامي، اليوم الخميس (18 تموز 2024)، ان مؤشرات الطقس تشير الى اجواء صيفية اعتيادية مع اقتراب حلول اخر اشهر الصيف، المتمثل بشهر آب والذي يعد بداية بوابة الخريف بحسب علماء المناخ، فيما اشار الى ان توقعات موسم الامطار لاتزال غير واضحة حتى الان.

وقال السلامي في ايضاح تابعته "بغداد اليوم"، إن "شهر تموز يستعد لمغادرتنا لنستقبل بعد ذلك اخر اشهر الصيف الا وهو شهر اب"، مشيرا الى انه "بحسب تصنيف لعلماء المناخ يعتبر اب الشهر الاخير لموسم الصيف ومع حلول شهر ايلول يطل علينا فصل الخريف ".

واضاف ان "التوقعات تشير الى استمرار الاجواء الصيفية الاعتيادية خلال الايام المقبلة مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي علما ان التيار الشرقي لايزال ضعيفا ".

وبين ان "الموسم المطري المقبل ومايحمل بين طياته لايزال غير معلوم عن كونه ممطرا او قليل الامطار"، مؤكدا انه "مع حلول شهر سبتمبر ايلول ستتضح معالم الموسم حيث تبدأ سحب الخريف بالظهور في السماء وتبدأ المنخفضات الجوية بالاقتراب من مناطقنا".