وفاة الفنان العراقي علي طاهر بعد صراع طويل مع المرض

2024-07-18 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توفي الفنان علي طاهر، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، بعد صراع مع المرض.

وعانى الفنان الكوميدي، علي طاهر، منذ العام الماضي من تدهور في حالته الصحية، إذ تعرض إلى جلطة دماغية ألزمته الفراش، وفقد على إثرها الحركة والنطق.

وطالما أشتكت عائلة الفنان من عجزها عن توفير نفقات علاجه الباهظة.

وعُرف الفنان علي طاهر، منذ تسعينات القرن الماضي، بتقليد أصوات المطربين العراقيين والعرب والهنود، وقدّم أدواراً كوميدية سواء في البرامج الترفيهية أو المسرحيات.











